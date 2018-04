Lula teria considerado volta de Delúbio um 'tiro no pé' O pedido do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares para retornar às fileiras petistas causou constrangimento não só no partido, mas também no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em conversas reservadas, que a volta de Delúbio seria um ?tiro no pé? pelo risco de contaminar a campanha de Dilma Rousseff. Reunida ontem em Brasília, a Executiva do PT não quis mexer no vespeiro e empurrou a decisão para o encontro do Diretório Nacional, em maio. Expulso do PT em 2005, no rastro do escândalo do mensalão, Delúbio quer a anistia para concorrer a deputado por Goiás. Ele liga todos os dias para antigos companheiros e manda e-mails.