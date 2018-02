Lula terá duas reuniões com trabalhadores no Rio São Francisco

Na visita que faz a canteiros de obras da transposição das águas do Rio São Francisco, em Pernambuco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem hoje dois encontros com trabalhadores do projeto e moradores da região, segundo informa a agenda oficial divulgada pela Presidência da República. O primeiro encontro deve ocorrer pela manhã no acampamento do Lote 11 no município de Sertânia e o segundo, à tarde, na área da Barragem de Itaparica.

Após entrevista que concede à imprensa pela manhã, Lula vai assistir a uma apresentação das obras da transposição acompanhado de dois pré-candidatos presidenciais, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o deputado Ciro Gomes (PSB-SP). A apresentação será feita pelo ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima (PMDB-BA).

O presidente e comitiva devem chegar à Barragem de Itaparica no final da manhã, quando farão sobrevoo das obras do Eixo Leste. A visita aos canteiros de obras começa logo depois. Após o segundo encontro com trabalhadores, Lula, Dilma e Ciro devem seguir de helicóptero para o Lote 1 do Eixo Norte, no município de Cabrobó, onde pernoitam no acampamento.