Lula terá conversas individuais com governadores O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta segunda-feira, na reunião com os ministros da Coordenação Política, no Palácio do Planalto, que começa nesta semana a conversar com os governadores sobre a organização da base aliada ao governo no Congresso, mas vai recebê-los individualmente, e não em grupo, por enquanto. Foi o que informaram à Agência Estado participantes da reunião. Eles informaram também que o presidente expressou a expectativa de que o Congresso vote nesta semana os projetos do Fundeb (Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico) e da Lei das Micro e Pequenas Empresas. O Fundeb, aprovado no Senado, está em tramitação na Câmara dos Deputados. O projeto das micro e pequenas empresas, aprovado na Câmara, aguarda votação dos senadores. Ainda de acordo com participantes da reunião de Coordenação Política, o presidente Lula disse que nesta semana começa a conversar, pessoalmente, com os líderes dos partidos da base aliada ao governo no Congresso. O diálogo com os líderes dos partidos de oposição ficará a cargo dos líderes governistas.