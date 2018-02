Lula terá coluna em jornais com resposta a leitores

Segundo o Planalto, elas ?devem tratar de temas relacionadas às políticas públicas e de relevância e interesse jornalísticos?, uma vez que a coluna será ?um instrumento de prestação de contas à sociedade das ações do governo federal?. As respostas do presidente serão distribuídas às segundas-feiras. A meta da coluna "O Presidente Responde" é atingir o maior número possível de jornais regionais, que hoje já recebem porcentagem considerável das verbas de publicidade da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Segundo o ministro da Comunicação Social, Franklin Martins, ?até 2003 (as verbas estavam) concentrados em apenas 499 veículos e 182 municípios?. ?Em 2008 alcançaram 5.297 órgãos de comunicação em 1.149 municípios - um aumento da ordem de 961%?, afirmou. Além da coluna, o governo também prepara um blog especial só para o Planalto se comunicar de maneira mais coloquial com os eleitores. A ideia é repetir no Brasil o padrão de comunicação inaugurado pelo presidente dos EUA, Barack Obama. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.