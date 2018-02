Lula terá blog com linguagem informal Criar uma ferramenta de comunicação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os usuários de internet. É este o objetivo do blog O Presidente Responde, que deve entrar no ar no dia 7 de julho, de acordo com anúncio feito pelo próprio Lula durante o 10º Fórum Internacional de Software Livre, realizado em Porto Alegre (RS). O conteúdo prevê textos sobre atos e decisões do governo em uma linguagem informal. Cinco profissionais serão contratados para manter o blog atualizado.