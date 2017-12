Lula tem razão em reclamar do atraso no Orçamento, diz Renan O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), disse nesta segunda-feira que o Orçamento Geral da União para 2006 está pronto para ser votado amanhã. "Estamos prontos para votar. O que resta são pequenas demandas localizadas, coisas menores", afirmou. Renan disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem motivos para reclamar da demora na aprovação do Orçamento. "O presidente Lula tem razão de reclamar, da mesma forma como eu reclamo que ele usa demais medidas provisórias, como agora", afirmou, referindo-se à MP baixada há poucos dias para liberar R$ 1,8 bilhão de verba orçamentária. O presidente do Senado lembrou que medidas provisórias só devem ser usadas em caso de urgência e relevância. "Defendo que, primeiro, votemos o orçamento para evitar medida provisória", afirmou.