Lula tem pressão sanguínea normal, diz governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou nesta quinta-feira, 28, o Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul de São Paulo, com destino a sua residência em São Bernardo do Campo, no Grande ABC. Lula veio do Recife, onde passou a noite internado após uma crise de hipertensão. De acordo com a assessoria do governo, Lula está com a pressão arterial regularizada desde ontem e ficará em repouso no fim de semana, apenas por precaução.

Ao contrário do que estava previsto, o presidente foi de carro até São Bernardo, e não de helicóptero. Ele desceu do avião presidencial e caminhou até o carro que o leva para a cidade do Grande ABC. Segundo a assessoria, Lula não se queixou de nenhuma indisposição durante o voo.

Lula teve a crise de hipertensão quando estava no avião que o levaria para o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Ele foi internado no Real Hospital Português de Beneficência (RHP), na capital pernambucana, onde passou a noite.