Lula tem encontro com Graziano e Kassab em São Paulo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira., 9, após sessão de fonoaudiologia no Hospital Sírio-Libanês, a visita do diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), José Graziano, e em seguida, conversou com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD). Lula, que tem feito sessões diárias de fono, costuma receber amigos e políticos no hospital.

O primeiro a visitar o ex-presidente foi Graziano, que contou com a indicação de Lula no ano passado para ocupar o órgão das Nações Unidas. Tanto Graziano quanto Kassab conversaram, separadamente, por aproximadamente 50 minutos com Lula. A assessoria do ex-presidente não informou o teor das conversas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa é a segunda visita no ano que Kassab faz ao petista. No início de janeiro, quando Lula havia iniciado as sessões de radioterapia contra um tumor na laringe, Kassab foi ao hospital e ofereceu o apoio do PSD ao pré-candidato do partido à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad. Na época, a oferta de Kassab gerou um racha no PT. Com a entrada do tucano José Serra na disputa, Kassab acabou apoiando seu padrinho político.