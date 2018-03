Lula tem aprovação de 76%, segundo Datafolha

Conforme o levantamento, publicado na edição de hoje no jornal Folha de S.Paulo, 20% dos entrevistados consideram o governo Lula regular e 4% o avaliam como ruim ou péssimo. Foram ouvidos 4.158 eleitores e a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

A nove meses de deixar o governo, Lula tenta fazer da ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, sua sucessora. Pesquisa Datafolha divulgada ontem, dia 27, mostra o pré-candidato do PSDB à presidência, governador de São Paulo, José Serra, nove pontos à frente da pré-candidata do PT, a ministra Dilma. Segundo o levantamento, o tucano tem 36% das intenções de voto, enquanto a petista aparece com 27%. Há um mês, eles tinham 32% e 28%, respectivamente. A pesquisa Datafolha foi registrada sob o número 6617/2010.