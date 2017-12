Lula telefona para Alencar, que se recupera de cirurgia em NY O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou por volta das 10h desta quarta-feira para o vice-presidente José Alencar, que está internado em hospital de Nova York, recuperando-se de cirurgia para retirada de um tumor maligno na região do abdômen, segundo a assessoria de imprensa que acompanha Alencar nos EUA. O vice-presidente, que acabar de sair da sala de recuperação, mostrou-se confiante. Disse a Lula que passava muito bem e agradeceu a solidariedade. "Foi uma conversa muito camarada, amiga, afetuosa", definiu Antônio Adriano da Silva, chefe de gabinete que acompanha Alencar nos Estados Unidos. Ele já deixou o centro de recuperação pós-operatório, sendo removido para um quarto do hospital Memorial Sloan-Kettering Center, em Manhattan. Alencar deverá começar a receber visitas nesta sexta-feira, 17, quando terá completado o prazo de 72 horas após a operação conduzida pelo Dr. Murray Brennan. Na terça-feira, 14, segundo fontes próximas a Alencar, o vice-presidente recebeu uma sessão de radioterapia intra-operatória, na região próxima das costas, porque, na avaliação dos médicos, o procedimento imediato dá margem maior de segurança para o tratamento da doença. O procedimento foi realizado ainda dentro do centro cirúrgico, onde ele permaneceu cerca de seis horas, duas horas a mais do que era estimado. No entanto, ainda estão sendo decididas quais terapias serão ministradas durante o tratamento de recuperação do vice-presidente, que deverá permanecer em tratamento no hospital pelos próximos dez dias.