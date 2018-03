Lula suspende ida a Goiânia por temer passeata Preocupados com eventuais manifestações hostis ao partido, líderes do PT cancelaram, na quarta-feira, 19, a ida do ex-presidente Lula à festa dos 33 anos da legenda em Goiânia (GO). O discurso de Lula estava previsto para 19h. O partido foi informado de que grupos de manifestantes sairiam pela Avenida Bandeirantes, a cerca de 9 quilômetros do Centro de Convenções, onde ele falaria.