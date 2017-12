Lula sugere que Haddad permanecerá na Educação O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu a entender, nesta quarta-feira, que o ministro da Educação, Fernando Haddad, permanecerá no cargo no segundo mandato. "Vou denominar, hoje, o ´Dia do Fico´ para o Fernando Haddad", disse o presidente, ao iniciar discurso na cerimônia de encerramento da 1ª Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, na capital federal. Ao terminar a frase, o presidente sorriu, olhando para a platéia, formada por professores, pedagogos e diretores de estabelecimentos de ensino. A platéia aplaudiu. A frase de Lula é a primeira referência à situação específica de um ministro desde que começaram, após a reeleição, as especulações sobre a formação do novo governo.