Lula sugere investigação do TCU nas obras da Copa

Lula exaltou as ações do governo do PT no combate à corrupção. "Duvido que todos os governos anteriores criaram tantos mecanismos para combater a corrupção como eu criei durante o meu governo", afirmou, durante ato político para o lançamento da candidatura do ex-ministro Alexandre Padilha ao governo de São Paulo.

Segundo ele, o governo petista expôs os casos de corrupção ao invés de escondê-los. "A diferença é que tiramos a sujeira debaixo do tapete", disse.