Lula submeterá plano ao Conselho Nacional de Defesa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu submeter ao Conselho Nacional de Defesa o Plano que define a Estratégia Nacional de Defesa. Segundo informações da Presidência da República, Lula gostou muito da proposta apresenta na reunião pelo ministro de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger. A reunião terminou no início da tarde. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, participou apenas do início da reunião. Alegando uma forte crise de alergia, Jobim decidiu ir para sua casa, cancelando toda a sua agenda desta terça-feira e quarta-feira. O Conselho de Defesa Nacional é um órgão de consulta do presidente da República que tem como secretário-executivo o chefe do Gabinete de Segurança Institucional e é integrado pelo vice-presidente, pelos presidentes da Câmara e Senado, e pelos ministros da Justiça, das Relações Exteriores, da Fazenda e do Planejamento, além dos comandantes militares.