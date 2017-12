Lula ´sonha com governo sem oposição´, afirma <i>El País</i> O presidente Luiz Inácio Lula da Silva "sonha com um governo sem oposição". É o que afirma a edição desta terça-feira, 20, do diário espanhol El País. O jornal faz referência às intenções do presidente de encontrar líderes da oposição e "pedir uma trégua de dois anos para ´ajudar o país a crescer´". "(Lula) surpreende cada dia a opinião pública com polêmicas propostas", avalia a matéria, que cita a imprensa brasileira ao afirmar que Lula pretende, inclusive, se encontrar com o ex-presidente tucano, Fernando Henrique Cardoso. A matéria afirma que "Lula se mostra disposto a fazer um governo mais liberal e pluralista e negociar com toda a oposição, sempre que for necessário". "Não vai ser fácil para a oposição, dada a grande popularidade de Lula, recusar de cara sua mão estendida", conclui o diário. Ao mesmo tempo, avalia o El País, "um governo sem oposição durante dois anos pode ser nocivo para a democracia". Críticas O jornal argentino La Nación afirma na edição desta terça-feira que Lula é "alvo de críticas" por não ter ainda definido seu gabinete, quase três meses depois de ter assumido seu segundo mandato. "Apesar de a reforma ministerial parecer ter se acelerado na sexta-feira, com a confirmação de cinco ministros, as definições voltaram a cair em areia movediça ontem, quando a pasta da Agricultura ficou deserta", diz a matéria. O texto ressalta ainda que o presidente vem sendo criticado pela imprensa e por seus próprios aliados, pela maneira "maquiavélica" de "governar para dividir".