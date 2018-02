Lula sobrevoa canteiro de obras da CSA no Rio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do diretor-presidente da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), Aristides Corbellini, e do governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), está em um helicóptero sobrevoando o canteiro de obras da empresa em Santa Cruz, no Rio. A unidade deve entrar em operação em março de 2009 e está prevista a produção de 5 milhões de toneladas de placas de aço por ano para exportação. O investimento é de R$ 8 bilhões, sendo 90% da Thyssenkrupp, grupo siderúrgico alemão, e 10% da Vale. O BNDES concederá financiamento de R$ 1,48 bilhão. O presidente Lula participará de uma cerimônia que acontecerá no local. Depois seguirá para fábrica de pneus Michelin e, em seguida, para inauguração de uma unidade de pronto atendimento de saúde. Ele almoçará com o governador Sérgio Cabral no Palácio das Laranjeiras e, a tarde, participa de cerimônia no Teatro Municipal, no centro do Rio.