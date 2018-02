Lula sobre Sensus: 'Pesquisa para valer só a de 2010' O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que a única pesquisa que lhe interessa é a do final de seu mandato, em 2010. "Pesquisa para valer para mim só a de dezembro de 2010", disse o presidente a jornalistas após cerimônia no Palácio do Planalto. Ele não fez outros comentários sobre a pesquisa divulgada nesta manhã que confere a seu governo índice de aprovação inferior apenas ao obtido na primeira posse, em janeiro de 2003. Pesquisa CNT/Sensus realizada este mês indica que a avaliação positiva do governo está em 52,7 por cento, ante 56 por cento em 2003. O desempenho pessoal de Lula foi aprovado por 66,8 por cento dos entrevistados frente a 69,9 por cento em 2003. (Texto de Carmen Munari; Edição de Mair Pena Neto)