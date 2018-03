Lula sobre Gil: 'Ele teve recaída, que é voltar a ser artista' O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que o ministro da Cultura, Gilberto Gil, quer voltar a ser artista. "O Gil teve uma grande recaída que é voltar a ser artista. Gil voltou a priorizar o que é importante", disse Lula a jornalistas no Itamaraty. Em seguida, o presidente disse que não sabia se é sobre esse assunto a reunião que terá com Gil nesta tarde. O músico Gilberto Gil, que ocupa a pasta da Cultura desde 2003, afirmou mais cedo, em entrevista no Rio de Janeiro, que tratará de sua saída do ministério no encontro desta tarde com Lula em Brasília. (Reportagem de Fernando Exman)