Lula sinaliza que vai escolher Stephanes, diz senador do PTB Apesar da preferência dos ruralistas por outro nome, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está inclinado a escolher Reinhold Stephanes (PMDB-PR) como novo ministro da Agricultura, disse um parlamentar do PTB. Lula convocou o presidente do PMDB, Michel Temer (SP), e o líder do partido na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN), a comparecerem esta quinta-feira, 22, ao Palácio do Planalto acompanhados de Stephanes (PMDB-PR). A expectativa da cúpula do partido é de que o deputado seja confirmado como novo ministro da Agricultura, em substituição à indicação de Odílio Balbinotti (PMDB-PR), que desistiu do cargo por responder a processo por falsidade ideológica no Supremo Tribunal Federal. Após audiência de Lula com a bancada do PTB no Senado, nesta quarta-feira, 21, o senador Mozarildo Cavalcanti (RR) disse que perguntaram ao presidente sobre a escolha para o Ministério da Agricultura. "Vou conversar com o Stephanes porque ele tem o apoio da maioria da bancada e não há restrição ao nome dele", teria dito Lula, segundo relato de Mozarildo a jornalistas. Os representantes do agronegócio no Congresso não vetaram Stephanes, mas deixaram claro a preferência pelos nomes dos deputados Waldemir Moka (PMDB-RS) e Moacir Micheletto (PMDB-PR). Texto ampliado às 21h46