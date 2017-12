Lula sinaliza que nova Secretaria de Portos ficará com PSB Em reunião na tarde desta sexta-feira com membros da cúpula do PSB, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que dará ao partido a Secretaria de Portos, disse um socialista à Reuters nesta sexta-feira. O novo cargo será ocupado por Pedro Brito, ex-ministro da Integração Nacional, que substituiu Ciro Gomes na pasta. O PSB tem ainda o Ministério de Ciência e Tecnologia. O presidente informou que conversará com o senador Alfredo Nascimento (PR-AM), já convidado para reassumir o Ministério dos Transportes, sobre o assunto. O PR é contra a desvinculação da Secretaria ao ministério. No início desta semana, ameaçou entregar os cargos no governo se Lula insistisse na idéia. Para o partido, dividir o Ministério dos Transportes em dois é equivocada, "tecnicamente e politicamente", porque o sistema de transportes no País é interligado. Participaram do encontro o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, o senador Renato Casagrande (ES) e o vice-presidente da sigla, Roberto Amaral. Lula pediu tempo aos aliados para criar a nova pasta, com status de ministério. O PSB havia reclamado do "desequilibrio" da participação do partido no governo. Depois da pressão, conseguiu garantir a secretaria. O líder do PR na Câmara, deputado Luciano Castro, havia dito que Alfredo Nascimento foi indicado "para o Ministério dos Transportes inteiro", e não para uma parte, e que a legenda entende que não há outra forma de participar a não ser com um ministério "por inteiro".