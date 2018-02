Lula sinaliza que Izabella deve ficar no Meio Ambiente O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou que a atual ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, continuará no cargo no governo Dilma Rousseff. Ao visitar obras da usina hidrelétrica de Estreito, divisa do Maranhão com Tocantins, Lula fez referências à Izabella no momento em que comentou que Dilma continuará as ações na área ambiental e de energia adotadas no atual governo. "A gente vai preservar o meio ambiente e produzir muito mais. E a Izabella será a companheira, a parceira disso", afirmou.