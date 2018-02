Lula: 'Serei o lobista número 1 das causas sociais'

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 15, que, passados quase sete meses do início do governo Dilma Rousseff, pretende voltar a viajar pelo País para defender as causas sociais. "Serei o lobista número 1 das causas sociais e vou voltar a incomodar algumas pessoas outra vez", disse, em discurso no congresso da União Geral dos Trabalhadores (UGT), realizado na capital paulista.

Lula discursou por 20 minutos e fez uma defesa de seus oito anos à frente da Presidência da República. De acordo com o ex-presidente, nenhuma categoria, durante seu governo, ficou sem aumento real de salário. "Não é possível que alguém não tenha tido aumento real no meu governo", afirmou.