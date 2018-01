Lula será recebido pelo Papa Bento XVI no Vaticano O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será recebido, na manhã da próxima quinta-feira, pelo papa Bento XVI, no Vaticano, segundo informou o porta-voz do Palácio do Planalto, Marcelo Baumbach. Durante o encontro, Lula e Bento XVI podem discutir temas como combate à fome, direitos humanos e solidariedade entre os povos. A audiência está na agenda da viagem que o presidente Lula fará à Itália entre os dias 9 e 13 de novembro. Lula chegará em Roma no domingo, por volta das 12 horas (horário local). Na terça-feira, ele terá um encontro com o primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, e com um grupo de empresários italianos e brasileiros. Na quarta-feira, Lula visitará o prefeito de Roma, Gianni Alemanno, e terá outras audiências com autoridades do país. O retorno do presidente para o Brasil está previsto para a quinta-feira.