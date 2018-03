Lula será homenageado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é esperado na próxima quinta-feira, 12, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC para receber o prêmio "João Ferrador", uma homenagem por seus oito anos de governo. A entidade, que comemora seus 52 anos de existência, prepara uma grande homenagem ao ex-presidente, que iniciou sua carreira política à frente do Sindicato na década de 1970.

Lula foi escolhido para receber o prêmio especial do Sindicato, que também premiará uma personalidade e uma entidade escolhida pela categoria via internet. "João Ferrador", criado em 1972 pelo cartunista Hélio Vargas e redesenhado pelo ilustrador Laerte, é um personagem que virou símbolo da categoria. Com a aparência de um metalúrgico, o personagem apresentava as reivindicações da categoria na Tribuna Metalúrgica.

Essa é a terceira edição do prêmio, concedido àqueles que contribuem com a promoção da cidadania e da Justiça. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi o primeiro homenageado do Sindicato, em 2009, seguido do jornalista Bernardo Kucinski.