Lula será homenageado pela escola de samba Gaviões

Com a aprovação de Lula, a agremiação discutiu durante três meses com assessores do ex-presidente a proposta de homenagem. Segundo a escola, outros dois temas foram cogitados, mas Lula foi o escolhido pela sua identidade histórica com o Corinthians e a variedade de abordagens que os carnavalescos Delmo Moraes, Igor Carneiro e Fábio Lima terão para explorar na avenida. A ideia, de acordo com a escola, é homenagear o personagem que representa o povo brasileiro, o nordestino sofrido e sua identificação com o "time do povo". A agremiação pretende usar a literatura de cordel para contar a vida de Lula.

Em nota, a Gaviões da Fiel afirma que a escola não pretende fazer uma "panfletagem político-partidária" no sambódromo do Anhembi. "A intenção deste enredo é prestar uma homenagem ao povo brasileiro, ao sertanejo sofrido e, especialmente, ao corintiano. Para contar essa história, o povo brasileiro será o protagonista e o personagem central será o corintiano, metalúrgico e ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Criando essa identidade, o enredo contará a história de lutas e vitórias da nação brasileira", diz a nota. De acordo com a escola, ao abordar a história de um trabalhador que virou líder de uma nação, a Gaviões estará motivando o povo "a lutar por seus direitos, por justiça e para que seus sonhos tornem-se realidade".

Neste ano, o ex-presidente declinou na última hora do convite para desfilar pela Tom Maior, que homenageou São Bernardo do Campo. A expectativa é que, sendo o grande homenageado da Gaviões, Lula não decepcione os corintianos que verão o desfile da escola.

Popularidade

A popularidade de Lula costuma render dividendos no mundo pop. Em 1995, uma frase do ex-presidente se transformou na música "Luiz Inácio (300 picaretas)", do Paralamas do Sucesso. Eleito "o cara" pelo presidente americano Barack Obama, acabou virando "ponta" em um episódio do South Park, em 2009, no qual fazia parte de uma comissão formada pelos principais chefes de Estado do mundo para livrar a Terra da invasão de um bandido intergaláctico.

Em 2009, o cineasta Fábio Barreto resolveu contar a trajetória de Lula, desde sua infância pobre em Pernambuco até se consagrar como líder sindical dos metalúrgicos do ABC. Baseado no livro de Denise Paraná, O filme "Lula, o filho do Brasil" entrou em cartaz em janeiro de 2010, sob críticas e aplausos. No final do ano passado, a editora Sarandi lançou uma coleção intitulada "História do Brasil em Quadrinhos", cujo primeiro volume abordava a história do ex-presidente. O título do gibi era "Luiz Inácio Brasileiro da Silva".