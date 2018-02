Lula será homenageado no dia da abertura do julgamento

No dia em que se inicia o julgamento do maior escândalo do governo Luiz Inácio Lula da Silva, o mensalão, no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, o ex-presidente petista receberá uma homenagem dos empresários do setor de biodiesel. Em um hotel da zona sul da cidade, Lula será homenageado na quinta-feira, 2, pela União Brasileira de Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio) e pela Associação de Produtores de Biodiesel do Brasil (Aprobio).

A cerimônia está marcada para começar às 10 horas e deve durar aproximadamente duas horas. Apesar da garganta inchada, devido a uma inflamação proveniente do tratamento contra um câncer na laringe, Lula deverá discursar. A Ubrabio, que está completando cinco anos de existência, atribui o crescimento do setor à criação, em 2004, do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), no então governo Lula.

Na segunda-feira, 30, Lula participou de uma sessão de fotos com candidatos à prefeitura em cidades com mais de 150 mil eleitores. Apesar da proximidade com o julgamento do maior escândalo que marcou seu primeiro mandato, os candidatos afirmaram que Lula não falou do assunto durante o encontro com esses políticos. A assessoria de imprensa do Instituto Lula não informou se o ex-presidente pretende acompanhar pela TV o julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal.