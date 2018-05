Lula será condecorado pelo Conselho das Américas O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ser condecorado com a Insígnia de Ouro, concedida pelas organizações Sociedade das Américas e Conselho das Américas, na segunda-feira, em Nova York. A entrega será em jantar com a participação de empresários no hotel Waldorf-Astoria, um dia antes dos debates da 63ª Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A cada ano a Sociedade e o Conselho das Américas escolhem um líder de destaque na região para homenagear. No ano passado, o presidente da Guatemala, Oscar Berger, recebeu a honraria. Em 2006, o presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, foi o agraciado. Durante a semana dos debates da 63ª Assembléia Geral da ONU, depois do jantar para homenagear Lula, na segunda-feira, a Sociedade e o Conselho das Américas vão promover almoços nos dias subseqüentes para o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, para o presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, e para a presidente da Argentina, Cristina Kirchner.