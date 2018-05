Lula será condecorado hoje em Nova York O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe a Insígnia de Ouro da Sociedade das Américas e Conselho das Américas hoje, em Nova York. O presidente chegou à cidade norte-americana na madrugada de hoje para participar do debate da 63ª Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), amanhã, e cumpre agenda extensa até quinta-feira, quando retorna ao Brasil. No fim da manhã de hoje, o presidente faz o lançamento da campanha da Embratur "Brasil Sensacional", que tem o objetivo de fortalecer a imagem do País como destino turístico. Na ONU, o presidente participa de reunião sobre o desenvolvimento da África e recebe o prêmio "IPS International Achievement Award 2008", que reconhece o trabalho de indivíduos e organizações que trabalham por justiça política e social. No início da noite, o presidente se reúne com lideranças empresariais dos Estados Unidos e, posteriormente, será condecorado com a Insígnia de Ouro, no jantar em sua homenagem, no hotel Waldorf-Astoria. A Insígnia de Ouro é concedida pelas contribuições de destaque realizadas pelo homenageado. Amanhã, o presidente Lula abre o debate da 63ª Assembléia Geral da ONU. Entre os temas do discurso estão crise financeira, alimentos, energia e imigração. Lula participará de uma reunião sobre a crise financeira mundial, em Nova York, na noite da quarta-feira, que vai reunir o diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, Dominique Strauss-Kahn, e líderes do Reino Unido, China, Índia e Austrália. A reunião sobre a crise financeira mundial será encabeçada pelo primeiro-ministro britânico, Gordon Brown. O objetivo do encontro é reunir lideranças para tratar o tema da crise financeira como parte da agenda política das nações.