Lula será 1º latino-americano em Camp David desde 91 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será o primeiro presidente latino-americano a ser recebido pelo presidente George W. Bush em Camp David, a casa de campo dos presidentes dos Estados Unidos. Lula será recebido por Bush o próximo dia 31 de março. A visita será uma retribuição à que o presidente americano fará ao Brasil nesta quinta-feira, 8. O último líder latino-americano a ser recebido em Camp David foi o então presidente do México, Carlos Salinas, em 1991, recebido pelo então presidente e pai do atual líder americano, George Herbert Walker Bush. Segundo o embaixador brasileiro em Washington, Antônio Patriota, a escolha de Camp David para sediar o encontro deixa claro o caráter "íntimo" da relação entre Estados Unidos e Brasil. Agenda de Bush A Casa Branca divulgou nesta segunda a agenda que o presidente Bush cumprirá no Brasil. Ele viaja para o país na quinta-feira e deve chegar a São Paulo, onde se hospedará à noite. Na sexta-feira, o líder americano participará de um evento no consulado americano pela manhã e, em seguida, visitará uma usina de produção de etanol. Segundo a Casa Branca, "o evento vai destacar o notável progresso do Brasil em desenvolver e industrializar esta tecnologia". Na parte da tarde, Bush vai se encontrar com Lula. Eles irão almoçar e deverão conceder uma entrevista coletiva. Após a visita ao Brasil, Bush seguirá para Uruguai, Colômbia, Guatemala e México.