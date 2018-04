Lula se submete a exames para avaliar tratamento

O ex-presidente deve ser submetido a exames de laringoscopia e tomografia para verificar se o tumor regrediu. A equipe médica pretende realizar ainda, para confirmar o diagnóstico, um PET Scan, procedimento que serve para detecção precoce de tumores ou novos focos. O resultado da bateria de exames, que poderá ser divulgado ainda hoje, será decisivo para que a equipe médica defina os próximos passos do tratamento.

Se confirmada a expectativa de regressão do tumor, o ex-presidente deverá iniciar hoje mesmo a terceira e última sessão de quimioterapia no combate à doença. A equipe médica considera o risco pequeno, mas não descarta a possibilidade de o ex-presidente ser submetido a uma cirurgia, caso o tumor não tenha sofrido uma redução significativa em relação ao seu tamanho inicial.

A proporção de pacientes com quadro clínico semelhante ao do ex-presidente e que apresentam uma resposta satisfatória ao tratamento de quimioterapia, segundo um dos membros da equipe médica, é de 80% a 90%.

Em outubro, a equipe médica informou que o tumor é do tipo mais comum e pode ser considerado como de agressividade média, com grandes chances de cura. A expectativa inicial era de que em janeiro o ex-presidente inicie as sessões de radioterapia e que o tratamento médico seja finalizado em fevereiro.

Na última semana, o ex-presidente, que tem se recuperado bem das sessões de quimioterapia, reuniu-se com a diretoria da entidade e recebeu as visitas do presidente nacional do PT, Rui Falcão, e do publicitário João Santana. Na terça-feira, reuniu-se em um encontro privado com a presidente Dilma Rousseff em um hotel da zona sul da capital paulista.