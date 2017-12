Lula se reunirá com Bush nos EUA no 2º trimestre de 2007 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se encontrar em Washington com o presidente americano, George W. Bush, no segundo trimestre deste ano, provavelmente em abril, de acordo com um alto funcionário do governo americano. A visita já está sendo preparada pelas embaixadas brasileira em Washington e americana em Brasília, mas a data exata ainda não está definida. O Palácio do Planalto disse que a viagem ainda não está na agenda do presidente, mas informou que o convite foi feito quando Bush ligou para cumprimentá-lo pela vitória, no fim de outubro. Lula aceitou e disse que precisava apenas encontrar uma data. Fontes diplomáticas confirmam que a visita está sendo planejada, mas ainda não entrou oficialmente na agenda. Bush fez uma visita a Brasília em novembro de 2005. Desta vez, de acordo com o governo americano, os principais temas do encontro são etanol, segurança, transição em Cuba, Venezuela, livre comércio e investimento, ciência e tecnologia e meio ambiente. No início de fevereiro, desembarcam no país o secretário de Justiça americano, Alberto Gonzales, e o subsecretário de Estado para Assuntos Políticos, Nicholas Burns, acompanhado do secretário assistente para as Américas, Thomas Shannon. No aguardo Os representantes do governo americano estão esperando a nomeação dos novos ministros do governo Lula, quando avaliam que vai começar efetivamente o segundo mandato. Esperam conversar especialmente sobre segurança e a influência do país na região, especialmente em relação à Venezuela. ?Esperamos que os vizinhos da Venezuela atuem como uma influência moderadora. Esperamos que o Brasil se engaje?, disse um alto funcionário do governo americano. O Itamaraty não quis comentar o assunto porque o ministro Celso Amorim está em férias. A influência do Brasil, na visão do governo americano, vem da percepção de que o país é respeitado ?pelo seu tamanho, pelo seu relacionamento com outros países e pela liderança que o presidente Lula exerce na região?. ?Temos certeza de que quando ele se engaja os outros países ouvem. O que não quer dizer que vão obedecer, porque cada país sempre faz o que acredita ser de acordo com seu próprio interesse?, afirmou o representante do governo americano. O assessor de Assuntos Internacionais da Presidência, Marco Aurélio Garcia, disse à BBC Brasil na quarta-feira que espera conversar com Shannon sobre a Venezuela durante a visita dos americanos em fevereiro. Com a viagem, o governo americano quer mostrar que a América Latina está sim entre as prioridades do governo Bush, acusado de negligenciar a região depois dos atentados de 2001. Os americanos também estão interessados em cooperação na área de etanol. Os dois países são os maiores produtores mundiais do combustível - desde o ano passado, os Estados Unidos passaram à frente do Brasil, com etanol de milho - e têm um interesse comum em transformar o produto num combustível utilizado em todo o mundo, criando uma demanda para a produção dos dois países e incentivando a produção em outras regiões.