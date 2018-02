Lula se reúne hoje com Lobão para tratar de nomeações O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá hoje, às 16h30, encontro com o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, para a definição dos nomes que ocuparão os principais cargos nas estatais federais do setor elétrico. Inicialmente a reunião estava prevista para 9h30, mas foi adiada devido a problemas na agenda do presidente. Lobão receberá às 10h30, na sede do ministério, o ministro de Hidrocarboneto da Bolívia, Carlos Villegas. Na pauta, o pedido boliviano de reduzir o volume de gás natural enviado ao Brasil para garantir o fornecimento à Argentina.