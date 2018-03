Lula se reúne com peemedebistas na casa do presidente do Senado

BRASÍLIA - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou nesta terça-feira, 30, à residência oficial do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), em Brasília, onde realiza reunião de avaliação da conjuntura política. O ex-presidente petista chegou acompanhado de Paulo Okamotto, diretor do Instituto Lula.

Além de Renan, participam do encontro o ex-presidente e ex-senador José Sarney (PMDB-AP) e os senadores Romero Jucá (PMDB-RR), Eunício Oliveira (PMDB-CE), Jorge Viana (PT-AC) e Delcídio Amaral (PT-MS).

Na conversa desta manhã, Lula deve discutir com os senadores saídas para a crise política pela qual o País atravessa. Recentemente, Lula criticou sua sucessora, a presidente Dilma Rousseff, e pediu renovação do PT, que, segundo ele, perdeu a capacidade de gerar utopias e está apegado a cargos.

Lula chegou ontem a Brasília e participou, à noite, de reunião com as bancadas do PT na Câmara e no Senado. Na ocasião, ele reconheceu que a situação atual do governo Dilma, alvo de novas denúncias de corrupção, "é preocupante e dramática", mas disse que o PT precisa "ressurgir".

O ex-presidente Lula teve agenda cheia ontem. Encontrou-se com João Santana, marqueteiro da campanha pela reeleição de Dilma, e telefonou para o ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, que foi citado na delação premiada do dono da UTC, Ricardo Pessoa.

A passagem de Lula por Brasília, que coincidiu com a viagem oficial de Dilma aos Estados Unidos, causou desconforto no Palácio do Planalto. A avaliação de assessores de Dilma é que o "timing" é péssimo e que Lula passa a imagem de que está assumindo as rédeas da articulação política do governo.