Lula se reúne com o presidente da Comissão Européia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se no fim da manhã de hoje com o presidente da Comissão Européia, José Manuel Durão Barroso, no Palácio Itamaraty. No encontro, com a presença do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, serão discutidos o andamento das negociações sobre o acordo de associação Mercosul-União Européia e questões de interesse comum nas áreas social, de comércio de produtos agropecuários, de desenvolvimento sustentável e de energias renováveis. Ao fim da reunião, haverá entrevista coletiva seguida de almoço oferecido pelo governo brasileiro em homenagem a Durão Barroso. O presidente da Comissão Européia desembarca em Brasília às 9h20. Depois dos compromissos com o presidente Lula, segue para o Congresso Nacional onde será recebido, a partir das 15h35, pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo.