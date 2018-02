Lula se reúne com junta orçamentária para discutir despesas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne nesta quarta-feira, 24,, às 18h30, a junta orçamentária do governo, integrada pelos ministros da Fazenda, Guido Mantega, do Planejamento, Paulo Bernardo, e da Casa Civil, Dilma Rousseff. Na reunião, segundo fontes do governos, a execução orçamentária deverá ser examinada detalhadamente para adequar o comportamento das despesas nos próximos seis meses à receita do governo.

A fonte lembra que a arrecadação tributária vem apresentando queda nos últimos meses tendo em vista o desaquecimento da economia. Além disso, informou que será feita uma avaliação sobre as redução de IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) que o governo autorizou neste ano para o setor automobilístico, para a produção de eletrodomésticos da linha branca e para material de construção.

A expectativa é de que também nessa reunião seja discutida uma proposta do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, para que seja adiado o cronograma de reajustes salariais para o funcionalismo público.

Pelo calendário do governo, os aumentos estão previstos para ocorrer em 1º de julho. A ideia de Bernardo é adiar os reajustes de uma série de carreiras do setor público por pelo menos três meses.