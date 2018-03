Lula se reúne com Jobim e Vanucchi para amenizar decreto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta quarta-feira, 13, a partir das 9 horas, com os ministros da Defesa, Nelson Jobim, e da Secretaria de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, para tentar amenizar parte do texto do decreto do Programa Nacional dos Direitos Humanos, que trata da Comissão da Verdade, que pretende analisar casos de tortura e execução durante a ditadura. A proposta provocou reação dos militares. O encontro entre os ministros e o presidente era para ter ocorrido na terça-feira, 12, à noite, mas por causa de um outro compromisso, Lula teve que adiá-lo para o dia seguinte.

Ainda nesta quarta-feira, Lula receberá o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e prefeitos do Rio, que tiveram seus municípios atingidos pelas chuvas, para determinar a liberação de recursos para essas cidades. A agenda inclui ainda despacho com o ministro do Esporte, Orlando Silva, e cerimônia, em seguida, no Palácio do Itamaraty, para anunciar recursos para as cidades-sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014.

Como forma de contornar a crise instalada dentro e fora do governo por causa do conteúdo do decreto, o governo pensa em reeditar o texto, substituindo a expressão "aprova" o programa por "torna público o programa". Com isso, segundo assessores da Presidência, o governo apenas daria publicidade ao plano, deixando de encampar partes consideradas radicais ou polêmicas. Entre os pontos polêmicos está a união civil entre pessoas do mesmo sexo, a descriminalização do aborto e a mudança na reintegração de posse em invasões de terra.