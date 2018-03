Lula se reúne com intelectuais da América Latina

É o segundo encontro realizado pelo Instituto Lula com representantes da América Latina. O primeiro foi com movimentos sindicais e populares e o próximo será com empresários da região. "Vamos levar as sugestões apresentadas no encontro para os organismos regionais, sem a preocupação de cobrar ações governamentais", disse o diretor do Instituto Lula e ex-secretário-geral da Presidência da República, Luiz Dulci.

Segundo Dulci, os grandes desafios para a América Latina são as integrações física, energética e do setor produtivo. Na avaliação dele, a integração física é necessária com a construção de estradas e melhoria da infraestrutura aérea. E a ampliação da integração produtiva tem como exemplo o que já ocorre no setor automotivo no Mercosul, onde há um acordo para comércio na região.

De acordo com o diretor do instituto, a América Latina avançou muito nas últimas décadas e hoje há uma "democracia generalizada, com todos os governantes eleitos pelo voto popular". Dulci avaliou ainda que houve diminuição da desigualdade e da pobreza na região, com crescimento econômico.