Lula se reúne com Haddad e com secretários municipais O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou na manhã desta quarta-feira, na sede da Prefeitura de São Paulo, com o prefeito Fernando Haddad e com parte do secretariado municipal. Lula, padrinho político de Haddad, não compareceu à posse do prefeito, no dia 1º de janeiro, e este foi o primeiro encontro entre os dois.