Lula se reúne com Genro e PF para discutir a Satiagraha O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu hoje, no Palácio do Planalto, com o ministro da Justiça, Tarso Genro, e com o diretor interino da Polícia Federal (PF), Romero Menezes, quando conversaram sobre a Operação Satiagraha, informaram fontes do governo. O encontro não estava na agenda oficial do presidente Lula divulgada pela Assessoria de Imprensa. Ontem, o presidente Lula deu entrevista, no Palácio do Planalto, e cobrou a permanência do delegado federal Protógenes Queiroz no comando da operação, que investiga uma organização acusada de corrupção e lavagem de dinheiro. Na entrevista, Lula insistiu na afirmação de que Protógenes havia tomado a iniciativa de deixar a função e não mencionou a versão de que o policial havia saído em razão de pressões de Genro e autoridades da própria PF.