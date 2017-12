Lula se reúne com conselho da coalizão nesta quarta O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne pela primeira vez com o conselho dos partidos da coalizão de governo nesta quarta-feira, às 15 horas, no Palácio do Planalto, confirmou o porta-voz da Presidência, André Singer. Por enquanto, participam do conselho os presidentes do PT, PMDB, PSB, PDT, PCdoB, PR (antigo PL), PRB e PV. O PP e o PTB ainda não formalizaram a sua entrada na coalizão. "Todos os partidos que estão conversando com o presidente (aliados) estão sendo convidados para participar do conselho em igualdade de condições", informou o porta-voz. Durante a reunião, os presidentes dos partidos vão definir o modo de funcionamento do conselho, que terá caráter consultivo. O conselho não terá estatuto. A pauta poderá incluir o debate sobre as eleições para as presidências da Câmara e do Senado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apóia os atuais presidentes das duas casas, Aldo Rebelo (PCdoB-SP) e Renan Calheiros (PMDB-AL). Na semana passada, o PT lançou o deputado Arlindo Chinaglia para a presidência da Câmara. O palácio, no entanto, não se manifestou à favor de Chinaglia. Ainda na quarta-feira, Lula se reúne pela manhã, também no Planalto, com grupos de movimentos sociais. Foram convidados o Movimento dos Sem-Terra, a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, a Central Única dos Trabalhadores, a Associação Brasileira de ONGs e a Força Sindical.