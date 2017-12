Lula se reencontra com a militância do PT em ano de eleição O 13º Encontro Nacional que o Partido dos Trabalhadores (PT) realiza a partir desta sexta-feira será o palco para o lançamento das principais diretrizes da campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que participará da abertura. A presença de Lula vai marcar o reencontro dele com a militância, considerada importante pelo partido para enfrentar uma campanha com poucos recursos. Como deseja a direção do partido, a participação do presidente deve deixar para trás os temas da crise política e do mensalão para se dedicar à questão da reeleição. Sem assumir publicamente sua candidatura, Lula estará diante de uma série de discussões sobre a reeleição. O encontro nacional, que se estende até domingo, será centrado em temas como a estratégia do partido para a eleição, as linhas para o programa de governo de um eventual segundo mandato e política de alianças da sigla. O debate tem por base textos elaborados por comissões internas do PT. O presidente nacional do PT, deputado federal Ricardo Berzoini, disse que a expectativa é de que a participação de Lula ocorra por volta das 17 horas da sexta-feira, horário em que deve estar em andamento a discussão sobre a conjuntura nacional e internacional, eleições e política de alianças. Questões diretamente ligadas ao governo Lula, como a avaliação do primeiro mandato e diretrizes para um novo programa de governo, ocorrerão somente no segundo dia do evento. Berzoini afirmou que o encontro permitirá mostrar um clima de unidade partidária e um esforço conjunto em torno do tema da reeleição de Lula, depois do período de turbulência atravessado pelo PT. "O clima é de unidade, de confiança mútua", disse. Berzoini, que vem defendendo há algum tempo que o debate sobre a crise já não é mais prioridade dentro do partido, acrescentou que os que esperam encontrar discussões polêmicas sobre este tema deixarão o evento decepcionados. Salto de qualidade "No segundo mandato de Lula, a prioridade será o salto de qualidade, com base nas conquistas já alcançadas nestes quatro anos, e com ênfase para o crescimento econômico superior ao já registrado", destacou o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, após participar do encontro que reuniu os presidentes do Brasil, da Venezuela, Hugo Chávez, e da Argentina, Néstor Kirchner. Marco Aurélio disse que a participação do presidente Lula neste Encontro Nacional da legenda - a primeira vez que o presidente vai a um evento do PT após a deflagração da crise política - servirá para "animar a militância". Segundo o assessor especial, "Lula não tomou a decisão de se candidatar à reeleição, mas o partido já tomou a decisão por dele", disse. Lula é a nossa grande liderança." A exemplo de outros dirigentes petistas, como o presidente nacional da legenda, Ricardo Berzoini, Garcia também acredita que a crise política que o governo e o PT enfrentaram "já foi absorvida há muito tempo". Neste encontro, os integrantes da legenda terão como prioridade a reeleição de Lula, e deixarão os temas polêmicos de lado. "Este governo enfrentou uma crise com duros ataques permanentes, e conseguiu manter as instituições democráticas", exemplificou Garcia, destacando que o governo espera agora o julgamento da Justiça. "E nós confiamos nas instituições deste País", completou. Na avaliação de Marco Aurélio é fundamental apresentar à sociedade "o acervo de todas as importantes realizações do governo Lula". Após o Encontro Nacional da legenda, que termina no domingo, ele destacou que as sugestões para o programa de governo começarão a ser discutidas com os partidos aliados nesta campanha presidencial.