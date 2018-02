Lula se prepara para última viagem no Aerolula O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou no início da noite de hoje ao hangar da aeronáutica na Base Aérea de Brasília. Ele foi saudado calorosamente por um pequeno grupo de militantes e simpatizantes que tiveram acesso à base da capital federal. Lula vai embarcar pela última vez no Airbus Santos Dumont, popularmente chamado de Aerolula.