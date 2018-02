Lula se irrita ao ser questionado sobre apoio de Sarney

A pergunta a Lula era se a visita dele ao Maranhão seria em agradecimento ao apoio da família Sarney nos oito anos de seu governo. "Uma pergunta preconceituosa como esta é grave para quem está oito anos cobrindo Brasília. Demonstra que você não evoluiu nada. É uma doença. O Sarney colaborou muito para a institucionalidade. Eu não sei por que o preconceito. Você tem de se tratar. Quem sabe fazer psicanálise."

Nesse momento, a governadora Roseana Sarney interferiu. "É preconceito contra a mulher. Eu fui eleita governadora do Maranhão para tomar conta do povo", no que Lula emendou: "Sarney não é o meu presidente. Ele é o seu presidente do Senado ele é o presidente do Senado deste País. Eu lamento que não tenha tido evolução (da imprensa)", completou.