Lula se hospeda com família em forte do litoral de SP O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está, desde ontem, hospedado no Forte dos Andradas, no Guarujá, litoral de São Paulo. Segundo fontes do governo, a reserva para o ex-presidente foi feita do dia 3 até o próximo dia 18. Lula está acompanhado da esposa Marisa Letícia, dos filhos, das noras e dos netos.