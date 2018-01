Lula se encontrou com Mangabeira, diz líder do PRB

O líder do PRB no Senado, Marcelo Crivella, disse que o professor Roberto Mangabeira Unger, do PRB, se reuniu as 8h30 desta sexta-feira, 15, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para discutir o cargo que assumirá no governo, na Secretaria de Planejamento Estratégico. No encontro, segundo relato de Crivella, os dois discutiram a criação da MP que vai criar a nova secretaria e ficou acertado que o novo órgão vai incorporar o Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência (NAE) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). O senador disse também que não há nenhuma intenção de partidarizar o IPEA. "Não há intenção de se partidarizar o órgão. A idéia é que o partido contribua com o governo e que não o governo contribua com o partido", disse. "Queremos que Mangabeira e todos os economistas do IPEA possam pensar em ações de longo prazo". Na avaliação do senador, o encontro entre Lula e Mangabeira Unger foi "muito proveitoso" e com grandes perspectivas para o futuro. Crivella confirmou ainda que está marcada para a próxima terça-feira, 19, às 15 horas, a posse de Roberto Mangabeira Unger como ministro da futura Secretaria Especial de Planejamento Estratégico. Conforme seu relato, a posse, prevista inicialmente para esta tarde, foi transferida para terça-feira porque o presidente não teve tempo de se reunir e conversar com Mangabeira. "Não tem nada pendente. Não tem risco. A posse é terça-feira", disse.