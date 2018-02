Lula se encontra nesta sexta com Cristina Kirchner na Argentina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está em Buenos Aires, será recebido nesta sexta-feira, 21, pela presidente argentina, Cristina Kirchner. O encontro reservado será seguido de declaração conjunta na Casa Rosada e almoço no Palácio San Martin. Lula visitará ainda nesta sexta a Corte Suprema e o Congresso da Nação. O presidente desembarcou na quinta em Buenos Aires, acompanhado dos ministros Nelson Jobim, da Defesa, Edison Lobão, das Minas e Energia, Sergio Rezende, de Ciência e Tecnologia, e Franklin Martins, da Comunicação Social. Também integra a comitiva o presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli. No sábado, Lula tomará café da manhã com Cristina e com o presidente da Bolívia, Evo Morales. Na agenda, a discussão sobre o fornecimento de gás boliviano para os dois países.