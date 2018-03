Lula se encontra com ministro e vai para SP para visitar Alencar BRASÍLIA – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá embarcar daqui a pouco de volta a São Paulo em voo comercial para fazer visita ao ex-vice-presidente José Alencar. Agora pela manhã, ele se encontrou com o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, e mais cedo com o ministro de Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante.