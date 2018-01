Lula se encontra com Bové no Fórum Social O presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, encontrou-se na noite desta quarta-feira com o porta-voz de um dos principais sindicatos agrícolas da França, a Confederação Paisana, José Bové, no saguão do hotel Plaza São Rafae l, em Porto Alegre, cidade sede do Fórum Social Mundial. O ativista francês considerou uma "covardia" os crimes praticados contra dois prefeitos do PT. "É inquietante para o Brasil conviver com esses crimes contra a democracia. Não é aceitável assassinar políticos que foram eleitos pelo voto popular", disse José Bové. Após cumprimentar o ativista francês, Lula participou de um encontro com representantes de centrais sindicais italianas. O pré-candidato do PT à presidência não quis dar declarações à imprensa, prometendo conversar com os repórteres nesta quinta-feira pela manhã, em entrevista coletiva, antes do início oficial do Fórum Social Mundial. Nesta quinta-feira, a partir das 16 horas, uma passeata, reunindo representantes de esquerda de vários países abrirá oficialmente a segunda edição do Fórum Social Mundial, que será realizado até o dia 5 de fevereiro.