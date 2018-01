Lula se emociona ao lado do caixão de Alencar O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff, que estavam em Portugal, chegaram ao salão nobre do Palácio do Planalto hoje por volta das 21h20 para acompanhar o velório do corpo do ex-vice-presidente José Alencar. Lula chorou copiosamente ao lado do caixão e beijou a testa de Alencar. O ex-primeira-dama Marisa Letícia também se emocionou. Em seguida foi realizada uma cerimônia ecumênica.