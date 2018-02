Lula se diz 'orgulhoso do povo' por processo eleitoral O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na noite de hoje que "está orgulhoso do nosso povo e do nosso País". Em pronunciamento em cadeia de rádio e TV para falar sobre o processo eleitoral, Lula afirmou que "o povo brasileiro, mais uma vez, deu uma extraordinária demonstração do vigor da nossa democracia", ressaltando que mais de 106 milhões de eleitores foram às urnas. "E num ambiente de tranquilidade e entendimento, mas também de paixão e entusiasmo, promoveram uma grandiosa festa democrática em todo o Brasil." Lula disse ainda que "nas urnas, falou o povo". "Falou com voz clara. Falou com convicção."